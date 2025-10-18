Vanspor yönetiminin hedefi takımı ileriye taşımak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, amaçlarının kulübü ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Temel, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Vanspor'un başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi.

"VANSPOR'UN İSMİNİ HER YERDE DUYURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Temel, "Göreve geldiğimiz zaman stadyum, tesis yapacağımızı, altyapımızı güçlendireceğimizi ve Vanspor'u kurumsallaştıracağımızı söylemiştik. Tesislerimizde çalışmalar devam ediyor. Stad ise Cumhurbaşkanı onayını bekliyor. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı arasındaki yazışmalar da bitti. Yakın zamanda kentin hakkettiği stadyumu yapacağız. Bu hasretliğe en kısa sürede son vereceğiz. Bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Vanspor okullarını kuracağız. Vanlıların yoğun yaşadığı illerde okullarımız açıp orada yaşayan gençlere sahip çıkacağız. Vanspor'un ismini her yerde duyurmaya çalışacağız." dedi.

"235 MİLYON LİRA PARA HARCADIK"

Vanspor'un geliri ve giderleri konularında şeffaf bir yol izlediklerini dile getiren Temel, sözlerini şöyle tamamladı: