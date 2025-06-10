Victor Osimhen bir kez daha Al-Hilal'i reddetti

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği sezonda gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Nijeryalı yıldıza, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den bir teklif daha geldi.

BİR TEKLİFİ DAHA REDDETTİ

Al-Hilal'in Osimhen için 26 milyon eurodan başlayan ve zamanla 30, 35, 40 ve son olarak 45 milyon euroya kadar yükselttiği teklifler de sonuç vermedi.

Altıncı ve son teklifin detayları henüz paylaşılmasa da, oyuncunun kararı değişmedi. Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibinin teklifi bir kez daha reddetti.

GALATASARAY İHTİMALİ GİDEREK ARTIYOR

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkıp 26 gol atan Osimhen, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız ismin bonservisini almak için Napoli ile temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun Al-Hilal'i net şekilde reddetmesi, Galatasaray cephesinde umutları taze tuttu.