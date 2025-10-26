Abone ol: Google News

Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Osimhen bu gollerin 3’ünü ligde, 3’ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 19:22
  • Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yendi.
  • Victor Osimhen, bu maçta sezonun 6. golünü attı.
  • Golün 3'ünü ligde, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın 19. dakikasında Göztepe defansının hatasında topu kapan Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Mateusz Lis’i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

6. GOLÜNÜ ATTI

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6’ya çıkardı.

86 DAKİKA OYNADI

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

