Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti

- Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yendi.
- Victor Osimhen, bu maçta sezonun 6. golünü attı.
- Golün 3'ünü ligde, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 3-1 yendi.
Sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.
Müsabakanın 19. dakikasında Göztepe defansının hatasında topu kapan Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Mateusz Lis’i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.
6. GOLÜNÜ ATTI
26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6’ya çıkardı.
86 DAKİKA OYNADI
Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.