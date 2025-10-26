Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Osimhen bu gollerin 3’ünü ligde, 3’ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attı.