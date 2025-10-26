Victor Osimhen, Okan Buruk'a yetişti

- Victor Osimhen, Göztepe'ye karşı oynanan maçta Galatasaray formasıyla 43. golünü attı.
- Bu golle, sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk ve Umut Bulut'un gol sayılarına ulaştı.
- Osimhen, 50 resmi maçta bu başarıya imza attı.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 3-1 yendi.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti.
Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.
43. GOLÜNÜ ATTI
Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.
OKAN BURUK VE UMUT BULUT'U YAKALADI
Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.