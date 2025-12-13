Victor Osimhen cezalı duruma düştü

Abone ol: Google News

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında isimlerde Lucas Torreira ile Victor Osimhen'di.

Müsabakanın 85. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Osimhen Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

KUPA İÇİN MİLLİ TAKIMA GİDİYOR

Osimhen, Antalyaspor maçının ardından Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılacak.

Golcü futbolcu, cezasını Afrika Kupası'nda tamamlayacak.

