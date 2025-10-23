Victor Osimhen, Galatasaray'ı sırtlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Türkiye'ye geldiğinden beri gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor.

Son olarak dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında 3-1 kazanılan maçta iki kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe transferinden itibaren takımının skor üretiminde büyük rol oynadı.

Galatasaray, 14 Eylül 2024 tarihinde Rizespor maçıyla Osimhen'in ilk defa sarı-kırmızılı formayı giymesinden bugüne kadar çıktığı 61 resmi karşılaşmada 147 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray kariyerinde 42 kez rakip ağları sarsan Osimhen, söz konusu dönemde sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin yaklaşık yüzde 28'ini tek başına kaydetti.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 26 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığına ulaşarak takımının şampiyonluk kupasını kazanmasına önemli katkı sağladı.

GEÇEN SEZON KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Victor Osimhen, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonuna imza attı.

Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçirdiği 2024-2025 sezonunda çıktığı 41 resmi karşılaşmada 37 gol kaydetti.

Osimhen, ayrıca geçen sezon sergilediği bu performansla "sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu" ünvanını elde etti.

REKOR BEDELLE GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Nijeryalı golcü, 75 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olarak Türkiye tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı 26 yaşındaki santrforun bonservisini bu yaz transfer döneminde 75 milyon avro bedelle aldı.

Victor Osimhen, bu bonservis ücretiyle Türk futbolunda transfer rekorunu kırdı.

BU SEZON 5 GOL KAYDETTİ

Osimhen, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı santrfor, 6'sı Süper Lig ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 8 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de 2 kez rakip ağları sarstı.

ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

Victor Osimhen, Bodo/Glimt ile dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2 kez rakip fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste en fazla gol atan oyuncu oldu.

Osimhen, Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandırdı. Nijeryalı oyuncu, bu alanda eski milli santrfor Burak Yılmaz'ı geride bırakarak kulüp tarihinde üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol atan ilk oyuncu oldu.