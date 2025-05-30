Victor Osimhen için özel şarkı çalındı

Haber Merkezi
Şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın öncesinde ise sarı-kırmızılı taraftalar, Victor Osimhen'e yoğun ilgi gösterdi.
OSIMHEN'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Kiralık olarak takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen müsabaka öncesinde sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel'den 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çaldı.
Taraftarlar ayrıca 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' diye tezahüratlarda bulunarak 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.
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