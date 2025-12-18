Brighton'da ayın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu

- Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da kasım ayının oyuncusu seçildi.
- Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası dönüş yaparak başarılı performans sergiledi.
- Bu sezon 18 maçta 1356 dakika süre aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ay-yıldızlı bayrağımızı yurt dışında temsil eden yıldızlarımız, gururlandırmaya devam ediyor...
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.
MÜTHİŞ PERFORMANS KARŞILIKSIZ KALMADI
Fenerbahçe'den geçen sezon İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
Bu sezon sahalara geri dönen Ferdi, Brighton'da üst üste maçın oyuncusu ödülünü kazanmıştı.
ÜST ÜSTE MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞTİ
26 yaşındaki futbolcu, kasım ayında da ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da bu sezon 18 maçta 1356 dakika süre buldu.