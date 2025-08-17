Victor Osimhen'den Şahan Gökbakar'a rol teklifi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içindeki performansıyla birlikte saha dışındaki neşeli tavrıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar ile bir araya gelen Osimhen esprili tavırlarıyla yüzleri güldürdü.

ROL TEKLİFİ

Şahan Gökbakar ile çekilen fotoğrafın ardından yıldız golcü, "Bana filmlerinde rol verecek misin?" şeklinde ünlü oyuncuya soru yöneltti.

Şahan Gökbakar'ın cevabı ise "Tabii ki vereceğim" oldu.

"BİR SÜRPRİZ YAPALIM MI?"

Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?" şeklindeki paylaşımı, akıllara "Victor Osimhen, Recep İvedik 8'de rol alacak mı?" sorularını getirdi.