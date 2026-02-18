Victor Osimhen, Virgil Van Dijk ile arasında geçen sohbeti anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool maçında Hollandalı yıldız Virgil Van Dijk ile arasında geçen sohbeti The Players' Tribune'ye anlattı.

"TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE HERKES BU KARARIMA KARŞI ÇIKIYORDU"

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Osimhen, "Türkiye'ye gelmeden önce herkes bu kararıma karşı çıkıyordu. Türkiye'ye uçmadan önce her şeyi Tanrı'nın ellerine bıraktım. Uçak indiğinde, gece yarısı özel bir havaalanında beni bekleyen 3.000 Gala hayranı vardı. Uçuşumu takip ediyorlardı! İnsanlar beni kollarını açarak karşıladılar. Bu duygu paradan daha değerli." dedi.

"ADAMIM BU NASIL BİR ATMOSFER"

Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı hakkında söylediklerini açıklayan Osimhen, "Buradaki atmosfer için bana inanmıyorsanız, Van Dijk'e sorun. Liverpool'la oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra onunla konuşuyordum ve "Adamım, bu nasıl bir atmosfer?" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY, LIVERPOOL'U YENMİŞTİ

30 Eylül 2025 tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u konuk etmişti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0'lık skorla Galatasaray olmuştu.

"ZOR BİR ATMOSFER OLACAĞINI BEKLİYORDUK"

Van Dijk ise maçın ardından "Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada" açıklamasını yapmıştı.