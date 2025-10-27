Victor Osimhen'den olay yaratan paylaşım!

- Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla sosyal medyadan "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" şeklinde bir paylaşım yaptı.
- Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Osimhen "ağlamayın" hareketi yaptığı gol sevincini paylaştı.
- Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında da açıklama yapan Osimhen, Bokele'nin kırmızı kart görmesi üzerine Nijeryalı futbolcunun sert bir temasa maruz kaldığını belirtti.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
BİR PAYLAŞIM DAHA
Victor Osimhen, daha sonra "ağlamayın" hareketi yaptığı gol sevincini paylaştı.
"DİĞER RAKİBİMİZ SOSYAL MEDYADA AĞLAMAYA BAŞLAYACAK"
Nijeryalı futbolcu, Göztepe maçının ardından rakipten Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart." demişti.