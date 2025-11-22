Victor Osimhen'in sakatlığında Galatasaraylıları endişelendiren detay

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Sarı-kırmızılı takım da golcü futbolcunun sol arka adalesinde adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.

2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in sakatlık geçmişine bakıldığında ilginç bir detay göze çarpıyor.

3 YILDA 6 ARKA ADELE SAKATLIĞI YAŞADI

Yıldız futbolcu, Napoli ve Galatasaray formaları giydiği 3 yıl içinde darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşadığı gözüküyor.

Buna göre Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün forma giyemeyip 7 maç kaçırdı.

2023-24'te de aynı sakatlık nedeniyle 43 gün sahalardan uzak kalıp 9 maç kaçırdı.

138 GÜNDE 26 MAÇI KAÇIRDI

Yine 2023-24'te kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün forma giyemedi ve 4 maç kaçırdı. Geçen sezon Galatasaray'da kas gerilmesi nedeniyle 15 gün formasından uzak kalıp, 4 maçta oynamadı.

Aynı sezon ve aynı sakatlık nedeniyle 8 gün oynayamadı ve 2 maç daha kaçırdı. Yıldız oyuncu, bu sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği 138 günde toplam 26 maç kaçırdı.