Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek ay oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesinde kulüp ziyaretlerini sürdüren İtalyan teknik adam, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, İdari Direktör Murat Yaman ve İdari Menajer Barbaros Gözneli ile bir araya geldi.

MERT TUNCAY DA YER ALDI

Montella'nın ziyaretinde A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Turuncu-lacivertli takımın idmanını da takip eden Montella, Nuri Şahin'le fikir alışverişinde bulundu.