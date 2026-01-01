Vitor Pereira, saç ektirmek için İstanbul'a geldi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın yolu yeniden İstanbul'a düştü.

2 Kasım 2025 tarihinde İngiltere Premier lig ekibi Wolverhampton'dan ayrılan 57 yaşındaki teknik adam, İstanbul'a bu kez futbol için gelmedi.

SAÇ EKTİRMEYE GELDİ

Fenerbahçe'de iki dönemlik çalkantılı bir macera geçiren Pereira, saç ekimi operasyonu için Türkiye'nin saç turizmi başkenti olan İstanbul'a geldi.

Pereira'nın, dünyaca ünlü kliniklerden birinde modern tekniklerle saç ekimi yaptıracağı öğrenildi.

Taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sosyal medyada hızla yayıldı.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR GELMİŞTİ

İstanbul, son yıllarda ünlü futbolcular Wayne Rooney, Rob Holding gibi birçok ünlü futbolcunun saç ekimi için tercih ettiği yerlerden biri oldu.