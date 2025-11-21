Volkan Demirel, Fenerbahçe'den transfer etmek istediği oyuncuyu söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Demirel, ara transfer dönemine dair dikkat çeken demeçler verdi.

İSİM VERDİ

"Ara transfer döneminde eklemeler yapacağız" diyen Volkan Demirel, Fenerbahçe'den bir futbolcuyu istediğini söyleyerek isim verdi.

"EMRE MOR'U TAKIMDA GÖRMEYİ İSTİYORUM"

Demirel, Fatih Karagümrük'ten eski öğrencisi ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor'u istediğini açıklayarak "Ben bizim takımı sola yatık görüyorum, sağda eksiğimiz var. Emre Mor seçeneklerimizden biri. Fenerbahçe’ye de bağlı. Gelirse katkı yapacaktır. 2-3 alternatifimiz daha var. Emre Mor’u takımda görmeyi istiyorum. Onun yeteneğine çok inanıyorum." dedi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Avrupa'ya ve Süper Lig'e bildirdiği kadrolarda yer almayan Emre Mor'un, sarı-lacivertli ekip ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.