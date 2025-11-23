Volkan Demirel ve Okan Buruk arasında yaşanan tartışmanın nedeni belli oldu Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Okan Buruk ile Volkan Demirel tartışma yaşadı. Tartışmanın nedeninin sakatlık pozisyonu sonrası Galatasaraylı futbolcuların topu Gençlerbirliği'ne geri vermemesi olduğu öğrenildi.

Göster Hızlı Özet Galatasaray-Gençlerbirliği maçında, Okan Buruk ve Volkan Demirel arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, Galatasaraylı futbolcuların sakatlık sonrası topu Gençlerbirliği'ne geri vermemesi nedeniyle çıktı.

Dördüncü hakem araya girerek gerginliği yatıştırdı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta 3-2 galip geldi. Müsabakanın 32. dakikasında Volkan Demirel ve Okan Buruk'un tartışma yaşadığı görüldü. Maçın 32. dakikasında Oğulcan Ülgün ve Thalisson sakatlanarak yerde kaldı. TOPU TACA ATTIKTAN SONRA GERİ ALAMADILAR Bunun üzerine Gençlerbirliği oyuncuları topu taca attı. Oğulcan Ülgün ve Thalisson'a yapılan sağlık müdahalesi sonrası oyun yeniden başlarken, Galatasaraylı futbolcular topu Gençlerbirliği'ne geri vermedi. İKİ TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA GELDİ Yaşanan bu an sonrası oldukça sinirlendiği görülen Volkan Demirel söylenerek Okan Buruk'un yanına yaklaştı. Okan Buruk da Volkan Demirel'e el işaretleriyle cevap verdi ve ikili bir süre atıştı. HAKEM ARAYA GİRDİ Araya giren dördüncü hakem, yaşanan gerginliği tırmanmadan yatıştırdı. Eshspor Haberleri Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabını Max Verstappen kazandı

Paul Pogba 811 gün sonra sahalara döndü

Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tartışma yarattı