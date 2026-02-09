Abone ol: Google News

Volkan Kazak: Oyuncularımızı canı gönülden kutluyoruz

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Kayserispor maçının ardından, "Oyuncularımızı canı gönülden kutluyoruz" dedi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 20:10
Süper Lig’in 21. haftasında Kocaelispor deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIZI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ"

Volkan Kazak, "Maçla ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Zaten çalışıyoruz. Bizi takip ediyorsunuz ve biliyorsunuz. 7 günde iki tane büyük maçtan sonra böylesine önemli bir deplasmanda mücadele verdikleri için oyuncularımızı canı gönülden kutluyoruz" diye konuştu.

