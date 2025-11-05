Wesley Sneijder, Galatasaray maçı öncesi Ajax'a uyarılarda bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda’da Ajax’a konuk olacak.

Ajax’ın ve Galatasaray’ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, bu akşamki maç öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi.

SNEIJDER, HOLLANDALILARA GALATASARAY'I ANLATTI

Hollanda basınından De Telegraaf’a verdiği röportajda Sneijder, Galatasaray’ın hücum hattına dikkat çekerken oyun planına değindi.

Sneijder açıklamasında, “Oyunu yoğun, hızlı ve hücum odaklı olarak tanımlayabiliriz. Topu kazandıktan sonra, yıldırım hızında kontrataklar başlayacak.” dedi.

"HÜCUM HATLARI HER KULÜBE ZARAR VEREBİLİR"

Galatasaray’a ilişkin Sneijder, sözlerine şöyle devam etti:

“Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil.”

"SAVUNMALARI ZAYIF"

Sneijder, eski takımı Galatasaray’la ilgili ayrıca şu değerlendirmede bulundu: