Wesley Sneijder, Galatasaray maçı öncesi Ajax'a uyarılarda bulundu

- Wesley Sneijder, Galatasaray-Ajax maçı öncesinde Ajax'ı Galatasaray'ın hücum hattına karşı uyardı.
- Savunma hattının zayıf olduğunu belirten Sneijder, Ajax'a bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye etti.
- Sneijder, Galatasaray'ın hızlı ve hücum odaklı bir oyun tarzına sahip olduğunu vurguladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda’da Ajax’a konuk olacak.
Ajax’ın ve Galatasaray’ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, bu akşamki maç öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi.
SNEIJDER, HOLLANDALILARA GALATASARAY'I ANLATTI
Hollanda basınından De Telegraaf’a verdiği röportajda Sneijder, Galatasaray’ın hücum hattına dikkat çekerken oyun planına değindi.
Sneijder açıklamasında, “Oyunu yoğun, hızlı ve hücum odaklı olarak tanımlayabiliriz. Topu kazandıktan sonra, yıldırım hızında kontrataklar başlayacak.” dedi.
"HÜCUM HATLARI HER KULÜBE ZARAR VEREBİLİR"
Galatasaray’a ilişkin Sneijder, sözlerine şöyle devam etti:
“Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil.”
"SAVUNMALARI ZAYIF"
Sneijder, eski takımı Galatasaray’la ilgili ayrıca şu değerlendirmede bulundu:
“Zayıf oldukları yönlerle ilgili bir tane şey söylemem gerekirse, o da savunmaları. Kalite eksikliğinden değil, önemli maçlarda bazen gereksiz hatalar yapıyorlar. Frankfurt'ta güçlü bir başlangıcın ardından işler tamamen ters gitti ve 5-1 kaybettiler.”