Wilfred Ndidi, 2. golünü kaydetti

Beşiktaş’ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Göztepe karşısında attığı golle siyah-beyazlı takımda 2. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İzmir ekibi karşısında 9. dakikada Orkun Kökçü’nün asistinde rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Ndidi, böylece siyah-beyazlı formayla 2. golünü kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 Süper Lig, 2 Avrupa kupaları ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.

Müsabakaya 11’de başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı.

