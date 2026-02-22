Wilfred Ndidi, 2. golünü kaydetti

Beşiktaş’ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Göztepe karşısında attığı golle siyah-beyazlı takımda 2. kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 4-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İzmir ekibi karşısında 9. dakikada Orkun Kökçü’nün asistinde rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ndidi, böylece siyah-beyazlı formayla 2. golünü kaydetti.
2. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 Süper Lig, 2 Avrupa kupaları ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.
Müsabakaya 11’de başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı.
