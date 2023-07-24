Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a maliyeti belli oldu Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin detaylarını açıkladı. Fildişi Sahilli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

"Formayı giydiğimde yüzde yüzümü vereceğim"

Sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Zaha, şu ifadeleri kullandı:

Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğinde katkımı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu.

Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Fildişi Sahilli yıldız 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.

Manchester United'taki 6 aylık serüveninin ardından Cardiff'e kiralanan tecrübeli hücumcu sezon sonunda tekrar Crystal Palace'a döndü.

Crystal Palace formasıyla toplam 458 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 90 kez gol sevinci yaşarken 76 da asist yaptı.

Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda 31 maçta forma giyerek 5 gole imza atan Zaha çoğunlukla iki hücum kanadında ve santrfor bölgesinde forma giydi.