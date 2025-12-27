Cristiano Ronaldo 1000 gole bir adım daha yaklaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında Al-Nassr, sahasında Al-Akhdoud’u konuk etti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

İLK YARIDA SAHNE ALDI

Karşılaşmanın 31. dakikasında fileleri havalandıran Ronaldo, 45+3. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Al-Nassr, yıldız oyuncusunun golleriyle soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

SKORU JOAO FELIX BELİRLEDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Al-Nassr’da, 90+3. dakikada Joao Felix’in kaydettiği gol maçın skorunu ilan etti. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Ronaldo, 90 dakika sahada kalarak iki golle galibiyete önemli katkı sağladı.

HEDEF: 1000 GOL

Attığı iki golle kariyerindeki toplam gol sayısını 956’ya çıkaran Cristiano Ronaldo, futbolu bırakmadan önce ulaşmak istediği 1000 gol hedefi için 44 gole daha ihtiyaç duyuyor.

RONALDO'NUN FUTBOL PLANI NET

Portekizli süperstarın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Ayrıca Ronaldo’nun, 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı formasıyla son kez büyük bir turnuvada sahne alması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Cristiano Ronaldo, bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 14 resmi karşılaşmada 13 gol atarak yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.