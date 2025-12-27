Yasin Kol, asıl mesleğini yaparken görüntülendi

- Hakem Yasin Kol, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak çalışırken görüntülendi.
- Kol'un üniversite öğrencileriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü ve hakemliği bıraktığı düşünüldü.
- Ancak Yasin Kol'un hakemliğe devam ettiği ve Süper Lig'de derbi yönetmeye devam edeceği öğrenildi.
Süper Lig maçlarında görev alan Yasin Kol, Trabzon'da asıl mesleğini yaparken görüntülendi.
Altliglerorg'un haberine göre; Yasin Kol, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.
ÖĞRENCİLERLE POZ VERDİ
Yasin Kol'un, kampüs içerisinde çekilen ve üniversite öğrencileriyle poz verdiği fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Paylaşılan fotoğrafın ardından Yasin Kol'un hakemliği bıraktığı düşünüldü ancak deneyimli hakemin, yeşil sahalardaki görevini sürdüreceği öğrenildi.
DERBİ YÖNETİMİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kalmıştı.
Mücadelede 37 yaşındaki hakem Yasin Kol düdük çalmış ve verdiği kararlarla tartışma yaratmıştı.
SON 3 SEZONDA LİGDE EN FAZLA DERBİ YÖNETEN HAKEM
Trabzon bölgesi Üst Klasman Hakemi olan Kol, 1 Aralık tarihindeki müsabakayla birlikte son 3 sezonda ligde en fazla derbi yöneten hakem ünvanının da sahibi olmuştu.