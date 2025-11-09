Yeni Malatyaspor, bu sezon ikinci kez puan almayı başardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında puan almayı başardı.

Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla ligin son sıralarına demir atan Malatya temsilcisi, dün Arnavutköy Belediyesi Futbol maçından aldığı 1 puanla taraftarına moral verdi.

Bu sezon ilk puanını 6. haftada deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak alan Malatya ekibi, bu sezon çıktığı 12 maçta iki puan toplayabildi.

TOPLAM 42 PUAN SİLME CEZASI ALDILAR

Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı mağlubiyetler ve puan silme cezalarıyla -40 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisine bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 42 puan silme cezası verilmişti.