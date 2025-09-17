Abone ol: Google News

Youssef En-Nesyri’den son 3 Süper Lig maçında 4 gol

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 22:13
Fenerbahçe, Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de 2. gol Youssef En-Nesyri’den geldi.

Bu sezon Gençlerbirliği deplasmanında fileleri 2 kez sarsan deneyimli forvet, 3 gün önce oynanan Trabzonspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Ligde 5 karşılaşmanın tamamına 11’de başlayan En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı 76. dakikada Cenk Tosun’un indirdiği topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

AVRUPA'DA DA ATTI

En-Nesyri'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

90 DAKİKA OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.

