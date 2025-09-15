Abone ol: Google News

Youssef En-Nesyri'den Süper Lig'de 3. gol!

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Trabzonspor maçıyla Süper Lig'de 3. golünü kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 09:19
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, tek golü Youssef En-Nesyri attı.

Bu sezon ilk gollerini Ankara'da Gençlerbirliği karşısında kaydeden En-Nesyri, bordo-mavililere karşı da boş geçmedi.

Ligde 4 maçın tamamına 11'de başlayan Faslı futbolcu, Karadeniz ekibi karşı 45. dakikada kale önünde topu ağlara gönderdi.

AVRUPA'DA DA GOLÜ VAR

En-Nesyri'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

83 DAKİKA OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında 83. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

