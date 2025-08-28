Yüksel Yıldırım: Takımla gurur duyuyorum

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, "Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum." dedi.

Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadeleden çıktıklarını belirterek şunları dedi:

Çok istedik turu geçmek. Çok da güzel mücadele etti takım. Maç sıfır sıfırlıktı ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Maç sonunda Panathinaikos takımı, hocası hepsi acayip mutluydu. Pozisyonlar bulduk. Olmadı bugün. Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler.

"TÜRK TAKIMLARI İÇİN İNANILMAZ ZOR"

"Bizim gücümüz bu kadardı ama yani hep söylüyorum bu sene transfer dönemi gerçekten zor." ifadesini kullanana Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

Türk takımları için inanılmaz zor. Biz de en şanslısı Galatasaray. Hiçbir maç oynamadan direkt şampiyondan yine katılıyor. Daha kadrosunu tam kurmadı ama bakın işte Fenerbahçe dün gece Benfica elendi. Çünkü transferleri daha tam yapmamış. Beşiktaş hazırlamamış. Çok kötü bir şekilde yenilmişler. 1-0 evinde. Duydum. Üzüldüm. Kupadan elenmesi kötü oldu bizim ülke puanı için Beşiktaş için. Keşke Konferans Ligi'nde devam etseydi. Bakınca biz iki maçta bir mağlubiyet bir beraberlik almışız. Panathinaikos karşı.

"TÜRKİYE'YE RENK KATACAK BİR OYUNCU"

Transferde yabancı kanat oyuncusuyla anlaştıkları bilgisini veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: