İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Takım performansının artarak ilerlediğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyuz. Arda Turan ve Eyüpspor'u tebrik ederim. Onlar da iyi bir performans sergiliyor. Onların da Avrupa hedefi var. Bugün iyi oyunla galip geldik ve böyle devam etmek istiyoruz.

"AĞRILARIM DAHA İYİ GİDİYOR"

Yunus Akgün, sakatlığıyla ilgili de, şunları dedi:

Ağrılarım daha iyi gidiyor. Sona yaklaşıyoruz ama daha iyi diyebilirim.

"ABDÜLKERİM BARDAKCI BANA KIZIYOR"

Son dönemde gol attıktan sonra takım arkadaşlarıyla sevinç yaptıkları şarkıya değinen Akgün, şu ifadeleri kullandı:

Abdülkerim Bardakcı bana kızıyor. 'O senin şarkın değil. Benim şarkım' diyor. Milli takımda ilk o yapmıştı. Evimizde oynayacağımız ilk maçta bunu yaşamak istiyoruz.

"HEDEFİMİZ 5. YILDIZ"

Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ve Kayserispor maçında bunu başarmak istediklerinin altını çizen Yunus, şunları dedi:

Belli olmaz, futbol bu. İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz. Sezon başından beri hedefimiz 5. yıldız.

"BEN SAHAYA ODAKLIYIM"

Sözleşmesiyle ilgili sezon sonunda konuşacaklarını belirten Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:

Sözleşmeyle alakalı bir şey yok. Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz.

"ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU"

Victor Osimhen'in büyük bir karakter olduğunu vurgulayan Yunus, şu şekilde konuştu: