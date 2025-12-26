Yunus Akgün yeni evinin önünde formayla poz verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin üç puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni yıl öncesinde futbolcular izne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Yunus Akgün, yeni aldığı villanın önünde Galatasaray formasıyla poz verdi.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

VİLLA ÖNÜNDE POZ

İddialara göre Yunus Akgün, yeni bir villa satın aldı ve satın alma işleminin ardından villanın önünde formayla poz verdi.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte taraftarlar, hem oyuncunun paylaşımına hem de villaya dair detaylara yoğun ilgi gösterdi.

ANNE VE BABASI İÇİN ALDIĞI İDDİASI

Yunus Akgün'ün villayı anne ve babası için aldığı yönünde iddialar gündeme gelirken, konuyla ilgili futbolcudan veya kulüpten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

19 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI

25 yaşındaki isim, Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maçta görev aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 1156 dakika sahada kalırken, 5 gol ve 6 asist ile skor katkısı sağladı.