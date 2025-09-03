Yunus Akgün'ün paylaşımında Kerem Aktürkoğlu detayı A Milli Takım'da Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detay dikkat çekti. Yunus'un paylaştığı fotoğraf karesinden Kerem'i sildiği görüldü.