Yunus Akgün'ün paylaşımında Kerem Aktürkoğlu detayı

A Milli Takım'da Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün yaptığı sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detay dikkat çekti. Yunus'un paylaştığı fotoğraf karesinden Kerem'i sildiği görüldü.

Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 10:15
2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

KEREM'İ SİLDİ 

Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan 26 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli formaya geçmesi Galatasaray cephesinde büyük tepki yaratırken, yakın arkadaşı Yunus Akgün'den de sürpriz bir hamle gelmişti.

Akgün ile birlikte Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından Kerem'i takipten çıkarmıştı.

