Yunus Akgün'ün paylaşımında Kerem Aktürkoğlu detayı

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.
KEREM'İ SİLDİ
Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Yunus Akgün'ün paylaşımından dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI
Öte yandan 26 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli formaya geçmesi Galatasaray cephesinde büyük tepki yaratırken, yakın arkadaşı Yunus Akgün'den de sürpriz bir hamle gelmişti.
Akgün ile birlikte Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından Kerem'i takipten çıkarmıştı.