Yusuf Akçiçek’ten Al Hilal formasıyla ilk gol

- Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Sadd'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
- Fenerbahçe'den transfer edilen 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla ilk golünü atarak dikkat çekti.
- Al Hilal, üçüncü galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
AFC Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Al Hilal, sahasında konuk ettiği Al Sadd’ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Maçın en dikkat çeken anı ise 19 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Akçiçek’ten geldi.
Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen genç stoper, Suudi ekibiyle önemli bir çıkış yakaladı.
YUSUF AÇILIŞI YAPTI
Karşılaşmanın 25. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde fırsatı iyi değerlendiren Akçiçek, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
Bu gol, Yusuf'un Al Hilal formasıyla resmi maçlardaki ilk golü oldu.
Yusuf’un golünün ardından Al Hilal hız kesmedi. 40. dakikada Kalidou Koulibaly’nin golüyle fark ikiye çıktı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
AL HILAL RAHAT KAZANDI
İkinci yarıda Katar temsilcisi Al Sadd, Roberto Firmino’nun 63. dakikadaki golüyle umutlandı. Ancak son sözü Sergej Milinkovic-Savic söyledi. 81. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu, attığı golle skoru 3-1’e getirdi ve maçın sonucunu ilan etti.
Üçüncü maçını da kazanan Al Hilal, puanını 9’a yükselterek grubun zirvesine yerleşti. Al Sadd ise 2 puanda kaldı.