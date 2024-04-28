Yusuf Yazıcı gol attı! Lille, Metz deplasmanında kazandı Lille, Ligue 1'in 31. haftasında deplasmanda Metz'i 2-1'lik skorla yendi. Lille'e üç puanı getiren golü ise milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.

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Fransa Ligue 1'in 31. hafta mücadelesinde Metz ile Lille karşı karşıya geldi.

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lille, 2-1'lik skorla kazandı.

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi.

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Lille, puanını 55 yaptı

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek.