Galatasaray, Wilfried Singo transferinde sona yaklaştı: Temsilcileri İstanbul'a geldi

Transferde sona doğru...

Galatasaray'ın savunma hattı için gündeme gelen transferde asıl hedefin, Wilfried Singo olduğu belirtildi.

G.SARAY'DA HEDEF SİNGO

Geçtiğimiz günlerde Manuel Akanji için "bitiyor" iddiaları gündeme gelse de sarı- kırmızılıların asıl planının, Singo olduğu ifade edildi.

Yönetimin ve Teknik Direktör Okan Buruk'un önceliği Fildişili futbolcu olurken, bu transferde önemli aşama kaydedildiği kaydedildi.

OKAN BURUK'UN LİSTE BAŞI

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir gözdesi olan 24 yaşındaki Singo, hem yaşı hem de oyun profiliyle Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sırada yer alıyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, dün gece Wilfred Singo'nun temsilcileriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen oyuncunun transferinde önemli yol katettiği ifade edilirken, sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

25 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

kiralama formülünü zorlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Wilfried Singo'nun bonservisini almak istiyor.

Öte yandan 24 yaşındaki oyuncuya ise yıllık ücret konusunda Davinson Sanchez tarifesi uygulandığı ve 5 milyon euroyu bulan bir rakam önerildiği belirtildi.

GALATASARAY LİSTEYE YAZMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildireceği tarih olan 2 Eylül'e kadar Wilfried Singo transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.

2023 yılında Torino'dan Monaco'ya 9.10 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar Monaco formasıyla 60 maça çıktı ve 4 gol atıp 4 asist yaptı.