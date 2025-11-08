Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi: Ameliyat edildi

- Galatasaray, Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı geçirdiğini duyurdu.
- Ameliyat sonrası Akgün'ün 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Bu sezon Akgün, 13 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'ı üzen gelişme...
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan ve mücadeleye devam edemeyen Yunus Akgün'ün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.
GALATASARAY AÇIKLADI
Galatasaray, Yunus Akgün'ün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.
SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE
Yıldız futbolcunun, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KULÜP DOKTORU BELİRTMİŞTİ
Kulüp doktoru Yener İnce, Ajax maçından önce yaptığı açıklamada, Yunus Akgün için şu ifadeleri kullanmıştı:
Yunus’un MR’ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var; oyuncu o ağrıyla oynayabilir ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip, 4 ila 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için saha performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz.
4 GOL ATTI
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 4 kez fileleri sarstı ve 2 gol pası verdi.