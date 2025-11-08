Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi: Ameliyat edildi

Galatasaray'ı üzen gelişme...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan ve mücadeleye devam edemeyen Yunus Akgün'ün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

GALATASARAY AÇIKLADI

Galatasaray, Yunus Akgün'ün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE

Yıldız futbolcunun, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KULÜP DOKTORU BELİRTMİŞTİ

Kulüp doktoru Yener İnce, Ajax maçından önce yaptığı açıklamada, Yunus Akgün için şu ifadeleri kullanmıştı:

Yunus’un MR’ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var; oyuncu o ağrıyla oynayabilir ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip, 4 ila 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için saha performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz.