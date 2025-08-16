Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk 11’leri

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe'yle İzmir'de karşılaşıyor...

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak.

Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE SEZONU GÖZTEPE MAÇIYLA AÇIYOR

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Juan, Janderson, Ishola.

