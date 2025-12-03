- Merih Demiral, Al Ahli ile 2029'a kadar sözleşme uzattı.
- Tecrübeli stoper, 2023'te Al Ahli’ye transfer olmuş ve 16 maçta görev almıştı.
- Demiral'ın adı transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Al Ahli'den yapılan resmi açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun yeni kontratının imzalandığı bildirildi.
Merih Demiral, kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda forma giymişti.
AL AHLİ PERFORMANSI
2023 yılında Al Ahli’ye transfer olan tecrübeli savunmacı, bu sezon Suudi ekibinde 16 maçta görev alarak 1 gol kaydetti.
FENERBAHÇE SÖYLENTİSİ
Öte yandan, Merih Demiral’ın adı devre arasında Fenerbahçe ile de anılmıştı.