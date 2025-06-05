25 yıl sonra gelen zafer! Cristiano Ronaldo, Almanya maçına damga vurdu

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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya, Allianz Arena'da Portekiz'i konuk etti.

Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle 1-0 öne geçti.

PORTEKİZ GERİ DÖNDÜ

63. dakikada Portekiz, Francisco Conceiçao'nun golüyle eşitliği yakaladı.

68. dakikada Nuno Mendes'in soldan ceza sahasına yerden ortasında Ronaldo topu ağlara yolladı ve skoru 2-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Portekiz, adını finale yazdırdı.

RAKİP BEKLENİYOR

Portekiz finalde, İspanya - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

PORTEKİZ, 25 YIL SONRA GALİP GELDİ

Bu sonuçla Portekiz, Almanya'yı tam 25 yıl sonra mağlup etti. Ülkesine galibiyeti getirerek finale götüren Ronaldo ise gündem oldu.

Portekiz halkı, Almanya zaferini coşkuyla kutlarken Ronaldo için de övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Portekiz basını, Cristiano Ronaldo'nun ülkesine liderlik ettiğini belirtirken sosyal medyada da taraftarlar, 40 yaşındaki futbolcunun hâlâ ülkesini taşıyor olmasını takdir etti.

937. GOLÜNÜ ATTI

Geride bıraktığımız sezon Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 41 maçta 35 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Cristiano Ronaldo, Almanya maçında fileleri havalandırarak kariyerinin 937. golünü attı.