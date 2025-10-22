A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı

- A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova maçı öncesi İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
- Milliler, Kosova'nın Priştine kentinde son idmanlarını yapacak ve 24 Ekim'de Kosova ile ilk maça çıkacak.
- Rövanş maçı ise 28 Ekim'de İzmir'de oynanacak ve galip taraf UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında 24 Ekim Cuma günü deplasmanda Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanla İstanbul'daki hazırlıklarını noktaladı.
MİLLİLER, KOSOVA'YA GİDECEK
Ay-yıldızlılar, bu akşam THY'ye ait uçakla Kosova'nın başkenti Priştine'ye hareket edecek.
Milliler, Kosova maçı öncesi son idmanı bu şehirde gerçekleştirecek.
CUMA GÜNÜ OYNANACAK
Türkiye, 24 Ekim Cuma günü TSİ 18.00'de Kosova ile Fadıl Vokrri Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
MİLLİLERİN PROGRAMI
A Milli Takım, karşılaşmanın ertesi günü sabah yurda dönecek ve Riva'da rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak.
İzmir'e 26 Ekim Pazar günü gidecek milliler, 27 Ekim Pazartesi günü maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda antrenmanını gerçekleştirecek.
Ay-yıldızlılar, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Kosova ile rövanş mücadelesinde karşılaşacak.
İki maçın sonucunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.