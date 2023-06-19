A Milli Takımın golü ikinci kez VAR'a takıldı Galler ile mücadele eden A Milli Takımımızın Umut Nayir ile bulduğu gol VAR incelemesine takıldı. Hakem, Nayir'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

ensonhaber.com UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda, A Milli Takımımız Samsun'da Galler ile karşı karşıya geldi. VAR incelemesi sonucu iptal oldu Millilerimiz, 68. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerli sayılmadı. Sağ kanattan Ferdi'nin ortaladığı topta kalecinden seken topu Umut Nayir tamamladı. A Milli Takım, ikinci kez VAR'a takıldı Fakat bu gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada A Milli Takımın bulduğu bir gol daha böylece iptal olmuş oldu.

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