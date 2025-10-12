Alexander Dimitrov: Türkiye haklı bir galibiyet elde etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3’üncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ OYNADI"

Dimitrov şu ifadelerde bulundu:

Türkiye çok iyi oynadı. Hücumda da çok etkili oldular. Maçın kırılma anı, kendi kalemize attığımız golden sonra kırılmamız oldu. Psikolojik açıdan bunu kaldıramadık. Türk tarafı çok daha güçlüydü ve haklı bir galibiyet elde etti.