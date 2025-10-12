Berke Özer, izinsiz şekilde kamptan ayrıldı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3’üncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

Bu kritik maçın ardından ise A Milli Futbol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Berke Özer'in Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kamp kadrosundan ayrıldığını açıkladı.

KADROYA MUHAMMED ALINDI

Fransız ekibi Lille'in kalesini koruyan Berke'nin yerine ise kadroya Başakşehir'in file bekçisi Muhammed Şengezer davet edildi.

"KAMPTAN AYRILMIŞTIR"

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"BU ŞEKİLDE BİR DAVRANIŞIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Milli takımda disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BERKE ÖZER'İN AÇIKLAMASI

TFF'nin milli takım kampından izinsiz ayrıldığını açıkladığı 25 yaşındaki eldiven, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Berke Özer'in açıklaması şu şekilde:

A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı. Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da "teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum. Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.