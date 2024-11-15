Craig Bellamy: Kazanmak için buradayız

DHA

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5’inci maçında 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kayseri’de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy, açıklamalarda bulundu.

"DOMİNANT OLMAMIZ GEREKİYOR"

Maçın önemine değinen teknik direktör Craig Bellamy, şu şekilde konuştu:

Yarınki oyun öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye’deki oyuncularla oynamak da çok güzel. 'Nasıl oynayacağız?' sorusu asıl sınavımız oluyor. Topla ne kadar iyiyiz, hangi stratejileri uygulamamız gerekiyor? Bunların cevabına gelince; futbolda sonuç olarak iyi olmak gerekiyor. Ben bu takımda stratejilerimiz ile bu takımı daha iyiye getireceğim ama dominant olmamız gerekiyor.

"HER ŞEYİN EN İYİSİ OLMAK ZOR"

Her maç kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Bellamy, şu ifadeleri kullandı:

Sadece uluslararası değil bütün maçlarda da biz kendimize sorular soruyoruz. 6 maç yaptık ve bunlardan birisi bugüne kadar bize gerçekçi perspektifler verdi. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Yarın da iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum. Sürekli ‘Biz kimiz’ sorusunu soruyorum. Şu ana kadar güzel bir açı yaşadık, iyi geldik; yarın iyi olacağız. Geliştikçe de her maça iyi çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz.

"TÜRKİYE’DE GÜZEL STATLAR VAR"

Kadir Has Stadyumu’nun atmosferi ile ilgili sorulan soruya ise Bellamy, şu cevabı verdi:

Gerçekten heyecan verici bir stadyum. Stadyumun fotoğraflarını daha önce gördüm. Stadyuma aşina olduğumuzu biliyoruz. Türkiye’nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular. Buradaki oyuncular da çok heyecanlı ama aynı zamanda tecrübeliler.

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

A Milli Takım'a saygı duyduklarını da söyleyen Craig Bellamy, şunları kaydetti: