Craig Bellamy: Kazanmak için buradayız

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5’inci maçında 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kayseri’de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy, açıklamalarda bulundu.

"DOMİNANT OLMAMIZ GEREKİYOR"

Maçın önemine değinen teknik direktör Craig Bellamy, şu şekilde konuştu:

"HER ŞEYİN EN İYİSİ OLMAK ZOR"

Her maç kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Bellamy, şu ifadeleri kullandı:

Sadece uluslararası değil bütün maçlarda da biz kendimize sorular soruyoruz. 6 maç yaptık ve bunlardan birisi bugüne kadar bize gerçekçi perspektifler verdi. Şu ana kadar iyi ilerledik diye düşünüyoruz. Yarın da iyi olacak diyoruz ama yine de ne olur bilemiyorum. Sürekli ‘Biz kimiz’ sorusunu soruyorum. Şu ana kadar güzel bir açı yaşadık, iyi geldik; yarın iyi olacağız. Geliştikçe de her maça iyi çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz.

"TÜRKİYE’DE GÜZEL STATLAR VAR"

Kadir Has Stadyumu’nun atmosferi ile ilgili sorulan soruya ise Bellamy, şu cevabı verdi:

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

A Milli Takım'a saygı duyduklarını da söyleyen Craig Bellamy, şunları kaydetti:

Farklı bir durum bekliyoruz. Daha önceki oyuncularımızla da gözlem yapıyoruz. Teknik direktörlerini tanımaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda çalışmalarını gördük. İyi bir menajer olmak farklı bir stratejiye adapte etmek böylece hem kendini geliştirmeyi hem de oyuna sinerji katmayı da sağlayabilir. Tüm maçları oynamak heyecan verici oluyor. Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. Nasıl geçecek diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye’ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız. Her maça da kazanmak için çıkıyoruz. 90 dakika uzun bir süre. İlla ki bir baskı uygulayacağız. Türkiye’de böyle yapacak. Oynayıp göreceğiz.