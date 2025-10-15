Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Kocaeli'de karşı karşıya geldi.

Millilerimiz mücadeleyi 4-1 kazanarak grupta ikinci sıradaki yerini korudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MAÇ SONRASI MİLLİLERE TEBRİK

Heyecan dolu karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç bitiminde Gürcistan'ı farklı yenen A Milli Futbol Takımı'nı tek tek tebrik ederek el sıkıştı.

Maçı takip etmek için Kocaeli Stadyumu'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan karşısındaki galibiyetini kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Kocaeli'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle tribünden takip ettiğimiz karşılaşmada, bu anlamlı galibiyete canlı tanıklık etmenin heyecanı bir başka oldu. Ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize, gruptaki kalan maçlarda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, sizlerle gurur duyuyoruz."