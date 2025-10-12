Eintracht Frankfurt, Can Uzun için TFF ile görüştü!

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un 19 yaşındaki milli futbolcusu Can Uzun, Alman ekibiyle sezona harika bir giriş yapsa da A Milli Futbol Takımı'nda henüz istediği süreleri bulamıyor.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'la deplasmanda oynadığı ilk maçın kadrosunda yer almayan Can Uzun, İspanya karşılaşmasında ise yedek soyunsa da süre alamamıştı.

21 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Can Uzun dün oynanan ve 6-1'lik tarihi galibiyetin geldiği Bulgaristan maçında 21 dakika süre aldı.

ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Genç futbolcunun milli maçlarda bulduğu süre Alman basınına da konu oldu.

Bild'de yer alan habere göre; TFF ve Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki futbolcu konusunda anlaşmazlık yaşadı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Eintracht Frankfurt, eylül ayında oynanan milli maçlarda Can Uzun'un forma giyememesinden ve maç kadrosunda yer almamasından dolayı TFF ile görüşme gerçekleştirdi.

Alman ekibinin, genç futbolcu için bu durumun devam etmesi halinde Can Uzun'u milli takıma göndermek istemediği öne sürüldü.

OLUMLU KARŞILANDI

TFF ise Alman ekibinden gelen bu talebi olumlu karşıladı.

TFF'nin, Can Uzun'u ilerleyen dönemde daha fazla milli takıma entegre etmek istediği ancak Eintracht Frankfurt'un istediği gibi oynama garantisi veremeyeceği belirtildi.

"HİKAYE OLUŞTURMAYI ÇOK SEVİYORSUNUZ"

Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı sonrası Can Uzun'la ilgili "Maçta belki de tek üzüldüğünüz an Can’ın kaçırdığı goldü. Doğru mu düşünüyoruz?" sorusunu, "Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz. Kenan biliyorsunuz oynamıyordu kendi takımında, ilk kez bizle ilk resmi maçına oynadı ve sonrasında çiçek gibi açtı, onları böyle görmek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor" şeklinde yanıtlamıştı.