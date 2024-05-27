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Ernest Muçi ve Rey Manaj, Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosuna alındı

Ernest Muçi ve Rey Manaj, Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosuna alındı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın kadrosu belli olurken, Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj da kadroda yer aldı.