EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası için elemeler tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda 7. hafta maçları oynandı.
Akşamın ilk maçında Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Letonya sahasında rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti.
Gecenin ikinci ve son maçında ise A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan'la karşılaştı. Milliler rakibini Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
EURO 2024 için ne gerekiyor?
A Milli Takım, Hırvatistan galibiyetiyle EURO 2024 için büyük avantaj yakaladı.
Milliler, Letonya maçında galibiyete ulaşırsa, kalan maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024'ü garantileyecek. Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.
Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takım, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024 katılımına hak kazanacak.
Puan durumu
1- Türkiye - 6 maç 13 puan
2- Hırvatistan - 5 maç 10 puan
3- Ermenistan - 6 maç 7 puan
4- Galler - 5 maç 7 puan
5- Letonya - 6 maç 3 puan
8. haftanın fikstürü
15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya
15.10.2023 / Saat 21.45 / Galler-Hırvatistan
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