EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D grubunda bu hafta iki maçla tamamlandı. Konuk olduğu Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ensonhaber.com

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası için elemeler tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda 7. hafta maçları oynandı.

Akşamın ilk maçında Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Letonya sahasında rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti.

Gecenin ikinci ve son maçında ise A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan'la karşılaştı. Milliler rakibini Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

EURO 2024 için ne gerekiyor?

A Milli Takım, Hırvatistan galibiyetiyle EURO 2024 için büyük avantaj yakaladı.

Milliler, Letonya maçında galibiyete ulaşırsa, kalan maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024'ü garantileyecek. Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.

Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takım, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024 katılımına hak kazanacak.

Puan durumu

1- Türkiye - 6 maç 13 puan

2- Hırvatistan - 5 maç 10 puan

3- Ermenistan - 6 maç 7 puan

4- Galler - 5 maç 7 puan

5- Letonya - 6 maç 3 puan

8. haftanın fikstürü

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

15.10.2023 / Saat 21.45 / Galler-Hırvatistan