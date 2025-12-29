Gabon, Afrika Uluslar Kupası'na veda etti Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu'nda Fildişi Sahili ile Kamerun 1-1 berabere kalırken Mozambik, Gabon'u 3-2 yendi. Bu sonuçlarla Gabon, turnuvaya veda etti.

Fildişi Sahili ve Kamerun, 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaştı ve grupta avantaj sağladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı. Marakeş Stadı'nda oynanan maçta Fildişi Sahili ile Kamerun karşılaştı. Maçın 51. dakikasında Fildişi Sahili, Amad Diallo'nun golüyle öne geçerken, 56. dakikada Kamerun, Ghislain Kona'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. MOZAMBİKA, GABON'U YENDİ Günün diğer maçında Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup etti. GABON, PUANLA TANIŞAMADI Oynanan iki maçın ardından Fildişi Sahili ve Kamerun, 4 puana ulaştı. Mozambik 3 puanla üçüncü, grupta henüz puanla tanışamayan Gabon ise son sırada bulunuyor. Gabon böylelikle gruptan çıkma şansını yitirdi. Grubun sonraki maçında Fildişi Sahili, Gabon ile karşılaşacak. Kamerun ise Mozambik ile oynayacak. GABON'DAN TÜRKİYE'YE DÖNECEK FUTBOLCULAR - Mario Lemina (Galatasaray) - Aaron Appindangoye (Sivasspor) - Guelo Kanga (Esenler Erokspor) - Andre Biyogo Poko (Amedspor) LEMINA, SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAYABİLİR Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina, 5 Ocak tarihinde Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa yarı final maçında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

