Genç halterci Tuğba Kıvıkoğlu Avrupa şampiyonu

İspanya’nın Madrid kentinde 23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda Düzce’yi ve Türkiye’yi gururlandıran Tuğba Kıvıkoğlu, büyük bir başarıya imza attı.

166 KİLO KALDIRARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

U15 Kadınlar 58 kilo kategorisinde mücadele eden Kıvıkoğlu, koparmada 71 kilo, silkmede ise 95 kilo kaldırarak toplamda 166 kiloya ulaştı ve Avrupa şampiyonu unvanını kazandı. Gösterdiği üstün performansla madalya kürsüsünün zirvesine çıkan genç sporcu, ülkesine altın madalya kazandırdı.

Kıvıkoğlu’na bu önemli yolculukta Antrenörü Dilek Demirdelen de eşlik etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, “Tuğba Kıvıkoğlu ve Dilek Demirdelen’i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.