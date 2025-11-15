Abone ol: Google News

Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 20:36
Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı
  • Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 102. kez A Milli Takım forması giydi.
  • Bu maçla birlikte Çalhanoğlu, en çok forma giyen 3. oyuncu olan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
  • Rüştü Reçber ise 120 maçla en çok forma giyen oyuncu olarak ilk sırada.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.

BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

Eshspor Haberleri