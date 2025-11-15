Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

- Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 102. kez A Milli Takım forması giydi.
- Bu maçla birlikte Çalhanoğlu, en çok forma giyen 3. oyuncu olan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
- Rüştü Reçber ise 120 maçla en çok forma giyen oyuncu olarak ilk sırada.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.
BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI
Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.