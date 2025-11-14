İsmail Yüksek: Tek hedefimiz 24 yıl sonra Dünya Kupası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

İSMAİL YÜKSEK: "EN İYİ PERFORMANSIMI YANSITMAK İSTİYORUM"

Milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, kişisel gelişimi ve form durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu:

Çok çalışıyorum ve eskisine göre daha özgüvenliyim. Kulübümün, hocamın ve taraftarın desteği performansımda büyük katkı sağladı. Yarın sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

"24 YIL SONRA BU HEYECANI YENİDEN YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Dünya Kupası hedeflerine değinen Yüksek, takımın motivasyonunun yükseldiğini vurguladı:

Her kamp döneminde heyecanımız artıyor, Dünya Kupası’na yaklaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda yaşattığımız coşkuyu bu kez Dünya Kupası’nda yaşatmak istiyoruz. Yarın alacağımız sonuçla Dünya Kupası biletini almak istiyoruz. Tek amacımız, 24 yıl aradan sonra ülkemize bu büyük heyecanı yeniden yaşatmak.

"BURSA BENİM İÇİN HER ZAMAN ÖZEL"

Doğduğu şehirde sahaya çıkacak olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Yüksek, Bursa’ya ayrı bir parantez açtı: