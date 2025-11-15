İspanya, Gürcistan'ı farklı geçti İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan ile Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı İspanya karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla konuk takım İspanya oldu. FARKLI GALİBİYET İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti. GÜRCİSTAN, ŞANSINI KAYBETTİ Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçında 5. galibiyetini 19 gol atıp kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti. Gürcistan ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası şansını tamamen yitirdi. MİLLİLER, İSPANYA DEPLASMANINDA İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak. Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanında son maçına çıkacak.

